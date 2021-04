José Mota: «Queremos alcançar estabilidade em termos de tabela classificativa»

De regresso ao Estádio do Mar, o Leixões prepara o embate com o Penafiel. Apesar de deixar muitos elogios ao adversário, José Mota sublinhou a vontade da sua equipa em dar a volta ao momento complicado que vive (três desaires consecutivos).





"Temos aqui um jogo difícil com o Penafiel, uma equipa que tem muita qualidade coletiva e individual. Temos de pensar em nós, naquilo que podemos fazer e nas nossas obrigações. Temos de estar concentrados e entender a importância do jogo. Direcionámos esta semana de treino para a concentração, para o espírito de grupo e para tudo o que é importante para ultrapassarmos este adversário", começou por explicar o técnico.O timoneiro dos matosinhenses analisou ainda as contas da 2ª Liga: "Sabemos que neste campeonato não há adversários fáceis, o Penafiel tem feito um trajeto tranquilo. Temos de ser uma equipa com ambição, determinação e concentração. Queremos vencer para termos tranquilidade e conseguirmos estabilidade em termos de tabela classificativa. Sabemos da responsabilidade do jogo e estamos preparados".A partida está marcada para as 20h30 deste sábado.