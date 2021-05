José Mota: «Queremos continuar a valorizar-nos e amealhar os três pontos»

Com a permanência já assegurada, o Leixões encara o jogo com o Chaves como mais uma possibilidade de subir na tabela classificativa. Na antevisão do encontro, José Mota assumiu o desejo da sua equipa em conquistar os três pontos.





"Temos a responsabilidade do jogo. Temos de estar muito concentrados, frente a um adversário que, desde o início, se assumiu como candidato. O Chaves tem uma boa equipa e ainda tem algumas ambições em relação à subida. Antevejo um jogo complicado, mas ambicionamos fazer um bom jogo e lutar pelos três pontos. Queremos continuar a valorizar-nos e, se formos organizados e coesos, de certeza que vamos amealhar os três pontos", começou por referir.O treinador dos matosinhenses aproveitou ainda para deixar muitos elogios ao seu plantel: "Temos um grupo fantástico. Os jogadores perceberam e ultrapassaram as dificuldades enquanto equipa. Faltam duas jornadas e queremos manter essa atitude positiva e a seriedade que sempre tivemos. Só assim é que pudemos recuperar em termos classificativos".O embate entre o Chaves e o Leixões, no reduto dos flavienses, está agendado para as 11 horas deste sábado.