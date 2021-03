José Mota: «Temos de estar concentrados, o adversário vai pôr-nos muitas vezes à prova»

De regresso a casa depois do desaire no reduto do Benfica B, o Leixões quer voltar aos triunfos no jogo desta segunda-feira com o Vizela. Apesar disso, José Mota reconheceu muito valor ao adversário.





"O Vizela é uma boa equipa e tem tido um comportamento excelente. Sabemos como jogam, têm feito um excelente campeonato, está nos lugares cimeiros da tabela e vai lutar pela subida até ao final. É uma das boas equipas desta liga, compacta e bem organizada. Vai ser um jogo muito difícil, vamos ter de estar muito concentrados porque o adversário nos vai pôr muitas vezes à prova", começou por dizer o técnico.José Mota apelou ainda à ambição da equipa e sublinhou o principal aspeto que os seus jogadores têm de melhorar: "Temos condições de lutar pelos três pontos como sempre fizemos, sabemos que estamos a jogar em nossa casa. Temos de ser determinados e ambiciosos para que tenhamos situações de golo, que é o que nos tem faltado ultimamente".O início da partida está agendado para as 19 horas desta segunda-feira.