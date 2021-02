José Mota: «Temos de perceber em que situações o adversário pode não ser tão bom»

De regresso ao Estádio do Mar, o Leixões procura voltar também às vitórias, algo que não acontece há quatro jornadas. Na antevisão do encontro, o treinador José Mota começou por deixar muitos elogios ao Estoril, adversário dos matosinhenses no jogo deste domingo.





"Vamos defrontar um grande adversário, que tem o objetivo de lutar pela subida de divisão. É uma equipa que tem demonstrado muita qualidade e merece os parabéns pela campanha que tem feito, principalmente na Taça de Portugal", vincou o técnico.Apesar disso, José Mota reforçou o desejo de aproveitar eventuais fraquezas que os canarinhos possam ter: "Compete-nos fazer um jogo positivo e saber que temos de ser fortes em todos os momentos do jogo e tentar perceber em que situações o adversário pode não ser tão bom. Os jogadores estão a trabalhar bem e queremos dar continuidade aos bons resultados".Beto e Kiko, lesionados, e Brendon e Christophe, castigados, são baixas no lado dos bebés do Mar.