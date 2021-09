José Mota: «Temos uma série de jogadores que, com 17 e 18 anos, jogam como adultos»

O técnico do Leixões, José Mota, não mediu palavras em relação à dissecação do jogo contra o Varzim (1-1).





"Não direi que na primeira parte foi desaceleração. Tivemos uma clara oportunidade de golo, que podia ter mudado o rumo do jogo", afirmou.O treinador dos matosinhenses aproveitou para elogiar a entrega e a postura da sua equipa, ao referir a juventude do seu plantel. "Percebi a estratégia do adversário, e acho que o respeito que as equipas que visitam o Estádio do Mar têm pelo Leixões é fantástico. Louvo os jogadores, que têm conseguido que o adversário respeite (…) Esta equipa é jovem. Temos uma série de jogadores que, com 17, 18 anos, jogam como adultos. Na minha opinião, jogaram melhor que o Varzim".José Mota também aproveitou para clarificar os últimos lances de jogo, dizendo que a expulsão e o penálti são "situações claras", não obstante às queixas dos adeptos varzinistas e da equipa visitante.