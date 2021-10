José Mota: «Tivemos o comportamento adequado»

O Leixões conseguiu bater um Vilaverdense que ainda não tinha uma derrota oficial em 2021/22, marcando cinco golos e eliminando a formação minhota da Taça de Portugal. José Mota, técnico dos matosinhenses, considera que foram ultrapassados "dois objetivos" com esta goleada.





"O objetivo principal foi conseguido, que era passar esta eliminatória, mas os jogos só são fáceis quando chegam a terminar, portanto estou contente com o comportamento da equipa. O segundo objetivo passava por um comportamento adequado, e penso que foi bom", revelou o treinador de 57 anos, virando também as atenções para alguns momentos em que a formação do Mar não foi tão agressiva. "Os primeiros minutos não foi como desejávamos, e a posse de bola foi gerida muito pelo passe para trás, favorecendo o adversário em momentos de rotura" acrescentou José Mota.A verdade é que o Leixões adiantou-se no marcador e chegou à segunda parte a vencer. "O golo fez todo o sentido, porque a partir dos 20 minutos a equipa libertou-se e teve mais situações de golo. Isso para nós foi bom, mas para quem sofreu foi um descrédito pelo que vinha a fazer" adiantou o técnico dos Bebés do Mar, "na segunda parte fomos mais agressivos e tivemos um comportamento bem diferente, culminando no bom resultado que está à vista de todos".No que respeita ao golo sofrido, numa cabeçada de Zé Pedro Cerqueira muito perto do segundo poste, José Mota salientou o facto de a sua equipa ter "adormecido" naquela situação. "Foi uma má abordagem, é um daqueles lances que não podíamos perdoar, e perdoamos. Acho que podíamos e devíamos ter feito mais, e o resultado é sempre diferente quando não sofremos golos. Foi um pouco de passividade da nossa parte.Para terminar, José Mota felicitou os seus elementos pela vitória, "Dou os parabéns ao meu grupo de trabalho, tivemos esse momento de boa forma, e com a segunda vitória vem também o tal ânimo, principalmente para o próximo jogo, mas também para o resto dos desafios".