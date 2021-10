José Mota traça objetivo para o Leixões: «Queremos ser uma equipa de caráter»

Na antevisão à partida deste sábado, em que o Estrela da Amadora recebe o Leixões, o técnico matosinhense José Mota adivinha um encontro muito disputado e, acima de tudo, "competitivo".





"Sei que é um adversário perigoso e difícil. Vai fazer tudo para regressar às vitórias também. Espero um jogo extremamente competitivo, muito aguerrido e temos de estar preparados. Tradicionalmente o Estrela da Amadora, na Reboleira, sempre teve grande carisma e tradição. É um estádio extremamente difícil. O nosso estado mental tem de estar a 100% a toda a altura, temos de ter todas as capacidades para retirar pontos", admitiu o treinador leixonense, sabendo a árdua tarefa que significa uma visita à Amadora.O líder dos Bebés do Mar deixa, no entanto, um aviso: "Queremos regressar às vitórias. Sabemos que temos tido uma oscilação em termos de resultados, e o último jogo foi algo pesado, mas que nos fez pensar. Temos demonstrado valor e estamos a querer evidenciar vontade de vencer nos jogos", relembrando a goleada sofrida em casa na última jornada da Liga Sabseg, diante do Ac. Viseu.José Mota não se cansou de destacar a qualidade competitiva do campeonato e das equipas que lutam por uma posição mais elevada na tabela e, sabendo da dificuldade de jogar na Reboleira, também destacou que o "Estrela já perdeu em casa, assim como a maioria das equipas do campeonato", reforçando a disputa de pontos existente.O treinador de 57 anos salientou entretanto as caraterísticas das equipas da Liga Sabseg, e o que deseja dos seus elementos nos desafios vindouros: "São equipas muito iguais, atrevidas e, por vezes, as partidas são decididas em pormenores. Queremos ser uma equipa coesa, determinada, concentrada e fundamentalmente de caráter, demonstrando durante os 90 minutos a nossa qualidade e vontade de ganhar".Por fim, José Mota não se esqueceu da importância dos adeptos matosinhenses na ida ao sul do país, revelando que espera uma "grande afluência de adeptos nas bancadas da Reboleira", ao mesmo tempo que indicou serem de "extrema importância para a performance da equipa".