Jota e Chapi a caminho do Leixões

O Leixões continua a preparar a nova temporada e já garantiu mais dois reforços. Jota e Chapi, companheiros no Sp. Espinho, vão rumar ao Estádio do Mar, subindo um patamar em termos de escalão. A dupla, que até aqui representou os tigres da Costa Verde, vai assinar um contrato válido para as próximas duas temporadas.

Jota, de 20 anos, é um extremo que pode jogar em qualquer um dos corredores. Formado no Sousense e com uma passagem pelo P. Ferreira, o extremo destacou-se precisamente no Sp. Espinho, na última temporada, marcando um total de 14 golos nos 30 jogos realizados no Campeonato de Portugal.

Já Chapi Romano, de 22 anos, é um médio argentino que dividiu a formação entre o River Plate e o Huracán. Chegado na última temporada a Portugal, para representar o Sp. Espinho, Chapi realizou 18 partidas e apontou quatro golos.