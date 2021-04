Jota: «Queremos ganhar e dar mais um passo em termos de classificação»

Apesar de o Leixões estar a viver uma fase complicada, isto na medida em que não vence há quatro jornadas, Jota, médio dos bebés do Mar, mostra-se confiante para o jogo com o Penafiel.





"As expectativas têm de ser boas. Apesar de o último jogo não ter sido o esperado em termos de resultado, fizemos por merecer muito mais. Sabemos que o Penafiel está a fazer umA boa época e que tem uma boa equipa, mas em casa queremos ganhar e dar mais um passo em termos de classificação", começou por dizer o jogador.Assumindo que entende as frustrações dos adeptos, Jota frisou ainda que a equipa quer dar resposta à "intranquilidade" que vai mostrando em certos momentos: "A seguir ao jogo e a uma derrota, o estado de espírito não é o melhor. No entanto, o estado tem de ser positivo nas sete finais que faltam. Por vezes temos mostrado alguma intranquilidade, mas, todos juntos, queremos ganhar".A partida entre o Leixões e o Penafiel está agendada para as 20h30 deste sábado.