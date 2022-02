Kiki: «Sabemos que o Estrela da Amadora é uma equipa competitiva»

Sem perder há quatro jornadas, o Leixões vai procurar dar sequência ao bom momento que vive na receção ao Estrela da Amadora, tal como explicou Kiki aos meios do clube."Vimos de uma boa sequência, a equipa está bem e o último jogo foi importante para ficarmos mais tranquilos na tabela. Vamos entrar fortes e dar o nosso máximo, embora saibamos que o Estrela da Amadora é uma equipa competitiva e que tem bons jogadores. Vai ser um jogo difícil, mas vamos dar o nosso melhor para ficarmos com os três pontos", referiu o extremo.O início do jogo está agendado para as 15h30 deste domingo.