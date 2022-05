Kiki Silva: «Sinto-me muito bem no Leixões»

Kiki Silva, extremo do Leixões, manifestou o seu agrado para com a época dos bebés do mar e confirmou estar feliz em Matosinhos."Sinto-me muito bem no Leixões, onde sou muito bem tratado e acarinhado pelos fantásticos adeptos. São incríveis", disse esta terça-feira aos meios do clube.O jovem de 24 anos, que completou a sua segunda época pela formação de Matosinhos, foi o jogador mais utilizado do plantel comandado por José Mota, tendo participado em 38 jogos, nos quais apontou cinco golos e cinco assistências."É gratificante ter participado em todos os jogos oficiais da temporada, sobretudo por termos atingido os objetivos a que nos propusemos. O plantel é muito jovem e os resultados da segunda volta demonstram bem a evolução que todos tivemos", afirmou, frisando: "Em termos pessoais, evoluí imenso a todos os níveis."Autor: T.G.