Leixões à porta dos 'quartos' na Allianz Cup: «Esta equipa merece muito a qualificação»

O Leixões depende apenas de si para garantir o apuramento para os quartos de final da Allianz Cup. Na liderança do Grupo G com 7 pontos, a equipa de Matosinhos visita o Feirense esta sexta-feira e sabendo que 'apenas' precisa de vencer para garantir lugar entre as oito melhores equipas da prova."Vamos ter uma final em Santa Maria da Feira. Estamos numa posição privilegiada para garantirmos o apuramento, porque dependemos apenas de nós próprios, mas temos plena consciência que só a vitória nos interessa. Tal como ao Feirense, que tem obrigatoriamente de ganhar. Vai ser um grande jogo", começou por referir Erivaldo, em declarações aos meios do Leixões."Empatámos com o Feirense no campeonato e sabemos que são uma equipa com muitos e bons argumentos. Teremos de nos apresentar no máximo das nossas capacidades e muito concentrados em todos os momentos do jogo para vencer. Estamos a realizar um trajeto interessante e esta equipa merece muito a qualificação. Tal como os nossos adeptos. Estamos desejosos e muito motivados para lhes oferecermos uma prenda de Natal antecipada", acrescentou o extremo, de 28 anos.O Leixões tem 7 pontos, seguido de Arouca e Feirense com 5. UD Oliveirense e Santa Clara, respetivamente com dois e um ponto, já estão afastados da corrida pelo apuramento. Esta sexta-feira, vão disputar-se o Feirense-Leixões e o Santa Clara-Arouca. O clube que terminar no 1.º lugar irá defrontar, nos quartos de final, o vencedor do Grupo C, que será o Moreirense ou o Benfica (ambos têm 6 pontos e defrontam-se este sábado).