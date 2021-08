Leixões acerta rescisão com Papalelé

O Leixões anunciou, esta terça-feira, ter chegado a acordo com Papalelé para a rescisão amigável do contrato que ligava ambas as partes.





O avançado cabo-verdiano chegou a Portugal em 2019 para ingressar no Porto B, proveniente do Mindelense. Em setembro de 2020 deslocou-se a Matosinhos para representar a equipa sub-23 do Leixões, apontando 6 golos em 21 jogos, o que lhe valeu uma promoção ao plantel principal.Nesta temporada foi suplente utilizado frente ao Vitória SC para a Allianz Cup, encontro que os vimaranenses venceram por 4-1.Papalelé, de 23 anos, encontra-se agora livre para assinar por qualquer clube, tendo o Estrela de Amadora como um dos interessados.