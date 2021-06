Leixões anuncia quatro jogos de preparação

O Leixões deu a conhecer, esta terça-feira, os jogos de preparação que vai realizar antes do arranque oficial da época 2021/22. O conjunto orientado por José Mota tem agendados quatro encontros para o mês de julho.





No dia 7, os bebés do Mar defrontam o Gil Vicente, sendo que, no dia 10, têm encontro marcado com o Trofense. A 14 e a 17, o Leixões defronta o Torrense e o Caldas, respetivamente.Até ao momento, o emblema matosinhense apresentou Beunardeau, João Meira, João Amorim e Fabinho, bem como garantiu o regresso de Diogo Leitão, que esteve emprestado ao Estrela da Amadora.