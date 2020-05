Leixões anuncia reabertura dos serviços administrativos do Estádio do Mar

O Leixões anunciou, este sábado, que vai reabrir os seus serviços administrativos na próxima segunda-feira, dia 4 de maio. A medida é justificada com o facto do Estado de Emergência ter sido levantado, mas o clube matosinhense ressalva que existirão condicionalismos.





"Considerando o levantamento do Estado de Emergência declarado pelo Governo, a partir do dia 4 de Maio os serviços administrativos do Estádio do Mar voltarão a entrar em funcionamento apesar de alguns condicionalismos.A adotar todas as medidas de proteção, o regresso será efetuado de forma gradual sendo que, numa primeira fase, os serviços serão de caracter mínimo e efetuados no horário compreendido entre as 10h e as 12h30 e as 14h30 e as 18h. Solicitamos que todos aqueles que nos pretendam visitar procurem, também, seguir escrupulosamente as diretrizes amplamente divulgadas pelo Governo e entidades credenciadas como é o caso da DGS", podia ler-se no comunicado da direção do Leixões.O clube informa ainda que estará atento à evolução da pandemia e que "atualizará as suas orientações sempre que necessário".