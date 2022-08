Leixões apresenta quatro reforços provenientes do Coimbra-BMG

Adriano Amorim, Eduardo Thomasel, José Sousa e Rafael Freitas são jogadores do Leixões. Os futebolistas brasileiros chegam ao Mar provenientes do Coimbra-BMG, com quem o Leixões tem uma parceria consolidada pic.twitter.com/nImC1CKEbt — Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad) August 4, 2022

O Leixões oficializou, esta quinta-feira, a chegada de mais quatro reforços para o plantel de Vítor Martins. Adriano Amorim, Eduardo Thomasel, José Souza e Rafael Freitas chegam à formação de Matosinhos como resultado da parceria do clube com os brasileiros do Coimbra-BMG.Embora seja apresentado como reforço para a nova época, o caso de Rafael Freitas é mesmo de um regresso, uma vez que o médio já esteve no Leixões durante a época passada, atuando sobretudo nos sub-23, fazendo 19 jogos e apontando dois golos, enquanto pela equipa principal participou em duas partidas.Para o extremo Adriano Amorim e o avançado Eduardo Thomasel, ambos de 20 anos, esta será a primeira experiência para os dois jovens fora do Brasil. Pela formação principal do clube de Minas Gerais, o extremo realizou 10 partidas este anos, enquanto o avançado fez 11 encontros e marcou três golos.Finalmente, José Souza, lateral-direito de 24 anos, terá a sua segunda experiência no futebol português, uma vez que em 2019/20 representou a formação sub-23 da Académica.Relembre-se que foi através desta parceria que o Leixões assegurou os serviços de Léo Bolgado na época passada, central que foi uma das figuras da 2ª Liga, o que lhe valeu a transferência para o Casa Pia, no principal escalão do futebol português.