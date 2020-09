Leixões apresenta recurso por castigo aplicado a elemento do staff técnico

O jogo entre o Leixões e o Casa Pia, a contar para a primeira jornada da 2ª Liga, resultou numa suspensão de 22 dias e numa multa de 1339 euros para Emmanuel Regalado, fisioterapeuta do Leixões. Em declarações a Record, fonte dos matosinhenses explicou que, para além de Emmanuel Regalado não ter sido o reponsável pelos incidentes descritos no relatório do árbitro, o clube recorreu da decisão.





De acordo com a mesma fonte, não houve nada mais do que linguagem ofensiva e um soco na direção do banco de suplentes por parte de um outro elemento do staff técnico que não Emannuel Regalado. O Leixões considera o período de suspensão de 22 dias e a multa de 1339 euros excessivos, pelo que já recorreu do castigo.No plano desportivo, o bebés do Mar defrontam esta segunda-feira o Estoril.