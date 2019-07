Leixões apresentou-se com 12 reforços e o desejo de subida à Liga

O Leixões iniciou esta segunda-feira a preparação da época 2019/20 com 12 reforços e o reiterar da luta pelo regresso ao principal escalão do futebol português, numa candidatura assumida pelo presidente da SAD e pelo treinador.Em declarações no Estádio do Mar, Paulo Lopo defendeu que o clube tem "o plantel ideal para atacar a subida", fruto de um trabalho de escolha com o treinador Carlos Pinto que o faz acreditar que vão "atingir o objetivo".Com 11 reforços apresentados, Paulo Lopo ainda admitiu ajustamentos no plantel, enquanto Carlos Pinto mostrou-se "satisfeito" com os jogadores à disposição, classificando-os de "bons e experientes".Contratado para ajudar o clube a atingir a Liga NOS, Carlos Pinto acrescentou a sua equipa ao "lote dos favoritos" à subida de escalão, expressando o desejo de formar um conjunto a "jogar em 4x4x2 com posse de bola".Com o guarda-redes Stefanovic "ainda a tratar da desvinculação do Arouca", segundo Paulo Lopo, o Leixões apresentou os guarda-redes Fábio Matos e Ivo Gonçalves (ex-Penafiel) e os defesas Pedrinho, Bura, Matheus Costa, Pedro Monteiro, Anthony, Derick, Rui Silva (ex-Santa Clara) e João Pedro (ex-Estoril).Também estiveram em Matosinhos os médios Luís Silva, Amine, Zé Paulo, Braga (ex-Desportivo das Aves), Pana (ex-Académico de Viseu), Kikuchi (ex-Hennef 05, da Alemanha) e Stefan Ahs (ex-Mirandela) e os avançados: André Clóvis, Tarzan, Harrramiz (ex-Mafra), Alan Júnior (ex-Farense), Enouh (ex-CSMS Iasi, da Roménia), Júnior Sena (ex-Académica) e Ibou Faye (ex-Séréfien, da Bélgica).O plano de preparação inclui jogos em 06 de julho, com uma seleção de Matosinhos (10:30), em 10, com o Lourosa (17:00), em 13, com o Sporting de Espinho (10:30), em 17, com o Leça (17:00), em 19, com Santa Clara (21:00, jogo de apresentação) e em 24, com o Vitória de Guimarães B (17:00).