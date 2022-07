Leixões bate Oliveirense com bis de Rúben Araújo

Dois golos do avançado Rúben Araújo, apontados ainda na primeira parte do amigável que a UD Oliveirense e Leixões disputaram esta manhã no Estádio Carlos Osório deram expressão à maturidade que a formação de Matosinhos evidenciou perante uma Oliveirense ágil na pressão alta, mas que só conseguiu diluir o marcador mesmo em cima do último suspiro com um golo do japonês Randy Obi.Desfecho ajustado a um desenrolar pautado por dois esquemas táticos semelhantes (4x3x3) e pelo ascendente que a amplitude leixonense emprestou ao particular.Postura de iniciativa suficiente para o reforço leixonense proveniente do Belenenses conferir dois golos de vantagem ao intervalo, bem como o argumento que abriu espaço à reação que a Oliveirense procurou executar na etapa complementar.Mais profundidade e agilidade de processos da Oliveirense na zona de construção já com o Leixões em postura de expectativa para tirar proveito das transições, mas sem a objetividade ideal para beliscar o controlo territorial dos homens de Matosinhos.Oliveirense: Nuno Silva; Gonçalo Pimenta, Iago Reis, Pedro Marques e Vasco Gadelho; Vítor Pisco, Pedro Graça e Serginho; Lessinho, Miguel Pereira e Jaime Pinto.Jogaram ainda: Kadu, Tiago, Miguel Maga, Michel Lima, Zé Leite, Marcelo, Lamine, Ibra, Randy Obi.Leixões: Ricardo Moura; Coronas, Calasan, Teixeira e Miguel Silva; Zag, Traoré e Fabinho; Kiki, João Oliveira e Rúben Araújo.Jogaram ainda: Beunardeau, Moisés Conceição, Folha, Rúben Candal, Fernando, Rui Bruno, João Meira, Rodrigo, Thalis, Paulinho, João Amorim e Tomás Couto.