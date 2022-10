Leixões castigado com um jogo à porta fechada

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou, esta terça-feira, ter castigado o Leixões com a realização de um encontro à porta fechada, na sequência do processo disciplinar aberto após a receção ao Trofense, a 15 de agosto, em encontro da 2.ª jornada. O clube foi ainda multado 1.964 euros.Na base do castigo estão os artigos 87.º-A, nºs 5 e 6, do Regulamento de Disciplinar da Liga, que apontam para o incumprimento nas "obrigações relativas ao sistema de videovigilância". Como refere o documento, "em caso de reincidência no ilícito previsto no número anterior [nº5], para além da sanção nele prevista, o clube é punido com a sanção de realização de jogos à porta fechada."Esta decisão pode ser alvo de recurso por parte do Leixões.