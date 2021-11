Leixões celebra aniversário com campanha solidária: bilhetes em troca de alimentos

O Leixões está a escassos dias de cumprir o 114.º aniversário. A celebração acontece no domingo, curiosamente dia em que o emblema de Matosinhos recebe o Trofense, e a data será assinalada de forma diferente.Este ano, a formação do Mar associou-se à Obra do Padre Grilo, uma instituição de Matosinhos sem fins lucrativos que acolhe crianças e jovens em risco, decidindo atribuir bilhetes em troca de alimentos não perecíveis.Os ingressos, disponibilizados para sócios com as quotas em dia, estão disponíveis a partir desta terça-feira.