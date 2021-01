Leixões com o meio-campo desfalcado para a receção ao Sp. Covilhã

Depois de ter enfrentado um surto de Covid-19, o Leixões tem agora outro problema. À imagem do que já aconteceu na partida com o Feirense, João Eusébio tem várias baixas no setor intermediário do terreno e agora de fazer adaptações.





Neste momento, Christophe e Rodrigo Ferreira são os únicos médios de origem aptos para ir a jogo. Enquanto Diogo Gomes, Bruno Monteiro, Paulo Machado, Jota e Joca estão a contas com traumatismos, Wallyson tem um problema muscular. Do lote de jogadores lesionados, apenas Jota e Paulo Machado poderão conseguir recuperar a tempo do próximo encontro.Na última jornada, Avto, Furlan e Kiko passaram pelo meio-campo, situação que se pode ter de repetir este domingo. O embate entre Leixões e Sp. Covilhã está agendado para as 17 horas.