O Leixões está a contas com um surto de Covid-19, sendo, neste momento, seis os jogadores infetados. O clube de Matosinhos irá realizar, na tarde desta quinta-feira, testes PCR para perceber como evolui a situação.Nesta fase, a realização do jogo com o Casa Pia, agendado para domingo, não está em causa, mas o caso pode mudar de figura caso surjam mais casos positivos. Para além dos jogadores infetados, o Leixões tem ainda Fabinho, João Meira, Luan, Luisinho e Coronas lesionados, Seck castigado e Jefferson Encada ao serviço da seleção da Guiné-Bissau.O Leixões é o atual 12º classificado da Liga Sabseg.