Leixões com sete casos positivos de Covid-19

O Leixões anunciou, esta sexta-feira, que tem sete casos positivos de Covid-19, havendo ainda dois elementos com resultados inconclusivos e um em quarentena há alguns dias.





"A Leixões SC – Futebol, SAD informa que foram detetados sete casos positivos nos testes de diagnóstico Covid-19 realizados a toda a estrutura do futebol profissional. A estes juntam-se dois resultados inconclusivos, que obrigaram à realização de novos testes, no dia de hoje. Um outro elemento encontra-se em quarentena há vários dias", podia ler-se.Assegurando que a realização da partida com o Oriental Dragon, que se disputa este sábado, não estão em causa, os matosinhenses explicaram ainda que João Eusébio terá de recorrer a jogadores dos sub-23 para completar o lote de convocados: "Aos referidos casos, a Leixões SC – Futebol, SAD também não poderá contar com o contributo de mais cinco jogadores, que se encontram lesionados e entregues ao departamento clínico. João Eusébio terá de socorrer-se da equipa sub-23 para completar a lista de 18 jogadores que amanhã irão a jogo".A partida tem início marcado para as 11 horas.