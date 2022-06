Leixões confirma 12 saídas do plantel

Depois de confirmar a saída de José Mota do comando técnico, o Leixões formalizou esta quinta-feira a saída de 12 jogadores que representaram o clube na última época.Além de Hélder Morim, transferido para o Chaves, e em relação ao qual a turma de Matosinhos mantém uma percentagem do passe, são vários os jogadores em final de contrato que não vão continuar nos Bebés do Mar.Mais concretamente, Pastor, Gustavo França, Léo Bolgado, Seck, Nduwarugira, Wallyson, George Aymbire, Mory Mamba, Luan Martins, Charles Atshimene e Victor Ribeiro não vão integrar o plantel para a época 2022/23."A todos eles agradecemos o profissionalismo e dedicação com que representaram o Leixões, desejando-lhes as maiores felicidades", escreveu o clube, nas redes sociais.