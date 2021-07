Leixões confirma saída de Joca

Em fim de contrato com o Leixões, Joca não vai continuar no Estádio do Mar. O clube matosinhenses emitiu um comunicado a dar conta da saída do jogador.





"Joca terminou contrato ontem, dia 30 de junho, e não irá fazer parte do plantel para a época 2021/22. Ao Joca agradecemos o profissionalismo e dedicação com que representou o nosso clube, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais", podia ler-se.O médio, de 25 anos, representou o Leixões durante uma época e meia, tendo apontado cinco golos em 30 jogos no período em questão.