Leixões confirma saída do lateral Miguel Silva

O Leixões confirmou esta quinta-feira a saída do lateral Miguel Silva. O esquerdino, de 27 anos, chegou a acordo com a formação de Matosinhos para a rescisão amigável do contrato que ligava as duas partes.Miguel Silva deixa assim o Leixões uma época depois de ter chegado. Em 2022/23, o lateral foi utilizado em 32 partidas, sob o comando de Vítor Martins, metade das quais como titular, tendo assinado dois golos e uma assistência.Esta época, Miguel Silva participou apenas no primeiro jogo oficial do Leixões, no qual Pedro Ribeiro esteve privado de reforços e apenas pode utilizar jogadores que transitaram da época passada. Desde então, o lateral não mais surgiu na ficha de jogo.