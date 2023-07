Leixões contrata César Gomez ao Getafe

View this post on Instagram A post shared by Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad)

O Leixões oficializou esta quarta-feira mais um reforço para o plantel de Pedro Ribeiro, garantindo a contratação de César Gomez, avançado espanhol de 23 anos.Formado no Alcorcón, o ponta-de-lança mudou-se no verão de 2022 para a equipa B do Getafe e vai agora ter a sua primeira experiência fora de Espanha.Pedro Ribeiro recebe assim mais um reforço para o sector ofensivo da equipa, depois de ontem ter sido anunciada a contratação do extremo Avto.