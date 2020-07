Leixões contrata defesa ao Borussia Dortmund

O lateral direito Emir Terzi, de 19 anos, que representou a equipa alemã do Borussia Dortmund foi hoje anunciado como reforço do Leixões, para as próximas três temporadas.

A chegada de Terzi coincide com a sua estreia no futebol profissional, depois de ter cumprido a fase derradeira da formação no clube alemão, que representou, também, na Youth League, onde cumpriu seis partidas em 2019/20.

Na publicação na página da SAD do Leixões do Facebook é informado que o jogador começa hoje a trabalhar sob as ordens de Tiago Fernandes.