Leixões deixa apelo a Proença: «Que tenha o mesmo cuidado para acabar com o cartão do adepto»

O fim das limitações de lotação nos estádios foi uma notícia muito festejada por clubes e adeptos. O Leixões não ficou de fora deste lote e, através de uma nota nas redes sociais, congratulou a decisão, mas não sem deixar um pedido a Pedro Proença.





"O tão desejado dia chegou! É hora de abrir as portas dos estádios sem limitações aos adeptos. A verdadeira essência do jogo vai, finalmente, ficar completa. Após um longo e extenuante percurso desde o início da Pandemia da Covid-19, temos de enaltecer quem trabalhou diretamente para que este desfecho se concretizasse. E nós, Leixões, que temos nos sócios e adeptos o nosso maior património, aplaudimos de pé o regresso total do público", referiu o emblema do Mar, visando depois Proença."Ao Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, e sua equipa, agradecemos o trabalho que desenvolveu neste sentido. Como, também, esperamos que tenha o mesmo cuidado para ACABAR COM O CARTÃO DO ADEPTO. Uma medida abjeta e castradora, que não se sabe bem porque foi implementada, que só tem afastado as famílias dos estádios. Essas mesmas pessoas, com direito a voto, que, por exemplo, ficam com a liberdade castrada de assistirem a um jogo de futebol na companhia dos filhos. Porquê? É tempo de acabar com o mal e colocar fim a uma medida que nunca deveria ter sido colocada em prática. IMEDIATAMENTE! Somos todos adeptos. Não pode haver os de primeira e os de segunda. É que todos eles, sem exceção, não se esquecem de quem lhes quer bem. Todos eles votam e, por isso, muitas vezes as sondagens não refletem a realidade. Há inúmeros casos conhecidos. Os adeptos não se esquecem. Queremos um futebol de e para o povo. Com um cartão, sim. O DE SÓCIO", escreveu o Leixões.