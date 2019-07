Leixões derrota Famalicão em jogo de preparação

O Leixões, da 2ª Liga, derrotou esta quarta-feira o Famalicão, do primeiro escalão, por 1-0, em jogo de preparação disputado em casa da formação que ascendeu este ano à divisão principal do futebol português.

Numa partida que decorreu à porta fechada, o golo do reforço Harramiz acabou por definir o resultado no primeiro de dois jogos que a equipa de Carlos Pinto tem agendada para hoje.

Às 17:00, no Estádio do Mar, será a vez do plantel sénior medir forças com a equipa sub-23 do Leixões.