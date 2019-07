Leixões derrotou Vitória de Guimarães B no último jogo de preparação

O Leixões, da II Liga, derrotou, esta quarta-feira, o Vitória de Guimarães B, do Campeonato de Portugal, por 1-0, no último jogo de preparação da equipa de Matosinhos antes da estreia na Taça da Liga de futebol, no domingo.O golo foi apontado por Enoh, aos 20 minutos, a passe de Zé Paulo.O Leixões recebe no domingo o Cova da Piedade (16:00), em jogo da primeira fase da Taça da Liga.