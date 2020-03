Leixões disponibiliza Estádio do Mar para hospital de campanha

Jorge Moreira, presidente da direção do Leixões, anunciou há momentos que o clube vai disponibilizar o Estádio do Mar para hospital de campanha. A medida surge como forma de combate à pandemia de COVID-19, que já fez três mortos em Portugal.





Para além de ter assegurado que os funcionários do clube estão em teletrabalho e de ter apelado ao cumprimento das indicações da Direção Geral de Saúde, o líder do clube matosinhense deixou ainda uma mensagem de união e incentivo.

"Somos do Mar, somos Leixões, somos Matosinhos, somos Portugal, estamos habituados a enfrentar, resistir e combater as "tempestades" pensando global e agindo local, pelo que, jogando em CASA de forma segura e cuidada, juntos venceremos o jogo das nossas vidas.Fazendo jus aos valores que o norteiam, o Leixões SC vai disponibilizar o Estádio do Mar para a instalação de um putativo Hospital de Campanha", pode ler-se no comunicado emitido por Jorge Moreira.