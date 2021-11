Leixões divulga atualização do estado saúde de Ben Traoré e Gustavo França

Além de toda a polémica associada à prestação da equipa da arbitragem no jogo deste domingo com o Penafiel, que motivou um comunicado do Leixões , a formação de Matosinhos viu também dois jogadores, Ben Traoré e Gustavo França, serem transportados ao serviço de urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, após um choque de cabeças.Como informou esta segunda-feira o clube, o médio sofreu "concussão cerebral, com ferida corto contusa na região frontotemporal direita" e teve alta ao final da manhã de hoje, depois de ter estado sob vigilância médica no Hospital São João, no Porto, e está atualmente em repouso.Por sua vez, o defesa sofreu "um traumatismo cranioencefálico ligeira, com ferida corto contusa extensa na região frontal, associado a trauma dentário com fratura de dente incisivo", tendo sido suturado com 17 pontos. Está também em repouso com supervisão do departamento médico do clube.