Leixões doa 1080 euros a instituição de solidariedade

O Leixões aproveitou o intervalo do jogo deste sábado com a UD Oliveirense para entregar 1080 euros à Kastelo - Associação no Meio do Nada. O montante corresponde ao valor angariado com a venda das camisolas que o plantel utilizou no embate com o FC Porto B.





Os nomes nas camisolas dos jogadores dos matosinhenses no jogo frente aos azuis e brancos foram escritos pelas crianças da instituição que apoia jovens com patologia crónica. Os artigos foram depois colocados à venda na secretaria da SAD, tendo todo o valor arrecadado sido entregue à Kastelo.No plano desportivo, o Leixões bateu a UD Oliveirense por 3-2.