Leixões e Casa Pia unidos em campanha solidária

Adversários dentro de campo, aliados fora dele. O Leixões e o Casa Pia anunciaram que o jogo entre os dois clubes, agendado para sábado, terá um cariz solidário, sendo a Casa do Caminho, associação de apoio a crianças em risco, a insitituição beneficiada.





A iniciativa partiu do conjunto leixonense, que convidou os adeptos a deixarem uma série de produtos (fraldas, enlatados e pensos rápidos, entre outros) nas entradas do Estádio do Mar antes do jogo. O Casa Pia rapidamente se associou à iniciativa e fez a mesma publicação nas suas redes sociais.Recorde-se que o encontro está agendado para as 17 horas.