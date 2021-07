Leixões e Nacional empatam em mais um jogo de preparação

No último jogo de preparação antes do arranque oficial da temporada, Leixões e Nacional não foram além de um empate a 1-1. O jogo foi disputado no Estádio do Mar.





A partida serviu para José Mota e Costinha verem algumas das caras novas que compõem os respetivos plantéis. Nildo Petrolina, reforço, marcou o golo dos matosinhenses, respondendo ao 0-1 de Júlio César.O Leixões estreia-se em 2021/22 frente ao V. Guimarães, na segunda-feira, enquanto os insulares defrontam o Estoril, no domingo.