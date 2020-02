Leixões e V. Guimarães tentam entendimento por Tapsoba

A saída de Tapsoba do V. Guimarães para o Bayer Leverkusen criou um diferendo entre o emblema vitoriano e o Leixões. As duas partes apresentaram versões diferentes quanto à percentagem do passe que se encontrava na posse dos leixonenses, com o clube da cidade berço a garantir que exerceu a opção de compra sobre mais 20 por cento e o Leixões a reclamar que essa verba nunca foi paga.





No entanto, e segundo garantiu, a Record, Paulo Lopo, os dois emblemas encontram-se, por esta altura, a trabalhar num acordo para evitar que o processo se arraste na justiça. "Dadas as relações que temos com o Vitória, esperamos ver resolvido o caso sem ter que recorrer às instâncias próprias. Poderá haver entendimento entre os clubes sem que ninguém saia prejudicado e que o processo não se arraste na justiça", explicou o líder da SAD do Leixões.