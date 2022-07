Leixões empata no terreno do Canelas

Após a derrota frente ao Gil Vicente por 3-2, o Leixões não foi além do empate no terreno do Canelas, em Vila Nova de Gaia, em jogo de preparação disputado esta quarta-feira. A partida terminou empatada a duas bolas.Os golos dos bebés do mar foram apontados pelo médio, Fabinho, e pelo reforço de verão, Rúben Araújo. O ponta-de-lança, que apontou 20 golos na época passada pelo Belenenses, já leva três golos na presente pré-época pelos matosinhenses.Os golos do Canelas foram da autoria de Pajé e Gonçalo.