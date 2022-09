Leixões empresta Rodrigo Ferreira ao Montalegre

O Leixões chegou a acordo com o Montalegre para a cedência do seu médio Rodrigo Ferreira à formação da Liga 3, num empréstimo válido até ao final da temporada.Sem espaço no plantel de Vítor Martins, o jovem de 20 anos segue para Montalegre à procura de somar minutos e ganhar rodagem. Este será a segunda cedência consecutiva para Rodrigo Ferreira, depois de ter representado o Trofense na época transata, na qual fez 21 jogos.No Leixões desde 2019/20, onde chegou para atuar nos juniores e nos sub-23 do clube, o médio acabou por chegar logo na época seguinte, com 18 anos, ao plantel principal da equipa, disputando um total de 21 jogos, marcando dois golos e assinando uma assistência.