Leixões entra em regime de lay-off

Depois do Chaves, o Leixões é a segunda equipa da 2.ª Liga a decidir entrar em regime de lay-off. Com esta medida, todos os funcionários da SAD do conjunto matosinhense vão passar a receber 66 por cento do salário.





De acordo com informação recolhida por, a decisão terá sido tomada após uma reunião que decorreu na tarde desta terça-feira. Ao que tudo indica, a SAD deverá tornar pública a situação nas próximas horas.A decisão do Leixões surge depois de os clubes da 2ª Liga terem tido uma reunião no dia de ontem. Recorde-se que o Leixões é, a par do Mafra e do Cova da Piedade, um dos clubes da 2ª Liga que faz parte da direção da Liga Portugal na presente temporada.