Leixões inicia preparação para jogo da Taça de Portugal com o Tondela

Com o duelo para a Taça de Portugal no horizonte, o Leixões retomou esta terça-feira os treinos, com o boletim clínico a contar com vários jogadores. O avançado costa-marfinense Ben Traoré e o brasileiro Gustavo França não treinaram, ambos a recuperarem depois de um choque de cabeças, no jogo com o Penafiel. Já João Meira e Wallyson continuam na fase de recuperação. Ausência igualmente certa para o jogo contra o Tondela será Morim. O jogador de 20 anos foi expulso contra o Penafiel e terá de cumprir um jogo de castigo.Com o leque de opções mais reduzido, o técnico José Mota terá algumas dores de cabeça para resolver para o confronto da Taça de Portugal. O encontro contra o Tondela realiza-se no próximo dia 22, pelas 19h45.