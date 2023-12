Leixões já comprovou junto da Liga a inexistência de dívidas salariais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dos três clubes notificados pela Liga Portugal, juntamente com Boavista e Länk Vilaverdense, por não terem apresentado a prova de inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de setembro, outubro e novembro, o Leixões já regularizou a sua situação junto do organismo, segundo informações apuradas porA SAD tinha até dia 3 de janeiro para comprovar a inexistência de qualquer incumprimento, mas a situação já se encontra resolvida, com a administração a ter liquidado nos últimos dias todas os salários pendentes a jogadores, treinadores e funcionários.