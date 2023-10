Leixões multado por causa de... marca de cerveja

O Leixões foi multado pelo Conselho de Disciplina em 4.080 euros por, segundo consta no documento, colocar na 1.ª linha de patrocínios uma marca concorrente com outra da Federação Portuguesa de Futebol.Isto é, a marca de cerveja Quinas, patrocinadora oficial dos matosinhenses, entra em conflito com outra marca que patrocina, neste caso, os jogos da Taça de Portugal, entendendo a organização disciplinar que a falta de autorização por parte dos Bebés do Mar deve ser alvo de coima.Segundo o emblema leixonense, este desconhecia "que se tratava de uma marca concorrente com as marcas dos patrocinadores da Competição. Até porque, caso tivesse conhecimento, teria ocultado/retirado a marca em referência à semelhança do que fez, no jogo em questão com outra marca de patrocinador concorrente", como consta no documento. Mesmo assim, o Conselho de Disciplina não aceita a justificação e vai prosseguir com a multa.