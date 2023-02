Leixões multado por "falta de elemento médico" no jogo frente ao Nacional

O Leixões foi multado em 357 euros por se ter apresentado no jogo frente ao Nacional "sem elemento médico" no banco de suplentes. A situação, de acordo com os matosinhenses, foi provocado por constrangimento de voos do médico do clube, que não conseguiu viajar para a Madeira em tempo útil."O Sr Hugo Eduardo Sá Pereira Coutinho, médico do clube B [Leixões], não compareceu para desempenhar as suas funções durante o jogo. O Sr. Delegado da equipa visitante informou que esta situação se prendeu a constrangimentos de voos. Face a esta situação o médico da equipa visitada disponibilizou-se a prestar assistência média a ambas as equipas. O Sr. Delegado do Leixões SC, José Pinto, antes do início do jogo, informou-nos que o médico do clube, Dr. Hugo Coutinho, tinha sido afetado por constrangimentos nas ligações aéreas, e que aguardava a sua chegada ao estádio em tempo útil. Foi acautelada esta situação, pela disponibilidade do médico do CD Nacional, Dr. Fernando Jasmins, que se comprometeu a prestar a assistência médica necessária à equipa do Leixões SC durante o período de jogo. O médico do Leixões SC não compareceu no estádio até ao final do jogo", podia ler-se no relatório do árbitro, replicado pela Liga Portugal.Na partida em questão, o Leixões acabou por vencer por 2-1.