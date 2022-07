Leixões não foi além de um nulo diante da Sanjoanense

O Leixões não foi além de um empate, sem golos, no encontro com a Sanjoanense, realizado ao final da tarde deste sábado, no Estádio do Mar, em Matosinhos. Foi o jogo de apresentação da equipa de Vítor Martins aos sócios e adeptos e antecede a estreia na Liga Sabseg, no dia 8, segunda-feira, diante do Penafiel.A equipa leixonense alinhou com: Ricardo Moura; João Amorim, Ricardo Teixeira, Calasan e Joel Ferreira; Zag, Fabinho e Ben Traoré; João Oliveira, Kiki e Rúben Araújo. Entraram ainda Beunardeau, Paulinho, Thalis, Coronas, Erivaldo, Zé Eduardo e Moisés.Na manhã deste sábado, o Leixões já tinha defrontado o Fafe e aí venceu por 2-0.