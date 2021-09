Leixões oferece bilhetes e viagem aos sócios para jogo com Estrela da Amadora

O Leixões, em parceria com o Restaurante Gaucho’s, anunciou nas suas redes sociais que todos os sócios se podem dirigir à sede do clube e marcar a viagem e o bilhete gratuito para a visita ao Estrela da Amadora, neste sábado, às 11h00.





Dada a hora para a partida desta jornada da Liga Sabseg, os bebés do mar disponibilizaram transporte para os seus adeptos, com partida marcada às 6h30 da manhã.Esta é mais uma iniciativa do Leixões em prol da sua massa associativa, também de forma a melhorar o registo recente da sua equipa, já perante um adversário tradicionalmente difícil a jogar em casa.