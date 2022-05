Leixões oficializa parceria com clube dos Emirados Árabes Unidos

A SAD do Leixões oficializou a parceria de longa duração com o Regional Football Club, clube dos Emirados Árabes Unidos, tal comoavançou na edição desta sexta-feira.O clube de Abu Dhabi foi fundado em 2018 e atua na segunda liga dos Emirados. Privilegiando a aposta na formação, conta hoje com mais de 500 jogadores e uma rede de scouting que se foca nos mercados do Médio Oriente e África."Acreditamos que esta parceria será benéfica para ambos os clubes. Permitirá a troca de experiências, assim como trazer os melhores talentos da região, a qual tem muito potencial", afirmou André Castro, presidente da SAD do Leixões, após a assinatura da parceria.Nos últimos dias, André Castro viajou ao país para concluir um negócio que prevê possíveis trocas de jogadores, bem como partilha de conhecimento entre as duas formações.