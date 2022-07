Leixões oficializa Rui Bruno, Rúben Araújo e mais três reforços

O Leixões oficializou, este domingo, a contratação de cinco reforços para integral o plantel principal na época 2022/23, fortalecendo assim o leque de opções à disposição do técnico Vítor Martins.Tal como Record já tinha noticiado, dois desses nomes são o avançado Rúben Araújo e o central Rui Bruno. O ponta de lança, de 23 anos, chega proveniente do Belenenses, onde teve uma época muito produtiva no Campeonato de Portugal, apontando 20 golos em 30 jogos. Já o central, também de 23 anos, chega do Leça, igualmente do Campeonato de Portugal, tendo feito 31 jogos na época passada e contribuído para a caminhada do clube até aos quartos de final da Taça de Portugal.Para a ala esquerda, a formação de Matosinhos contratou Miguel Silva, proveniente do S. João Ver. O jogador de 26 anos pode atuar como extremo ou como lateral. Na temporada passada, fez 27 jogos e marcou dois golos. Já para a baliza chega Ricardo Moura, experiente guardião de 33 anos, que passou as últimas três temporadas no Chaves.Finalmente, Paulinho, de 24 anos, é reforço para o meio-campo, oriundo do Felgueiras, onde fez 25 jogos em 2021/22. No seu currículo, o médio tem passagens pelos sub-21 e sub-23 de Liverpool e Wolverhampton, tendo feito parte da formação no FC Porto.