Leixões oficializa saída do treinador Pedro Ribeiro

O Leixões oficializou esta quarta-feira a saída do treinador Pedro Ribeiro e de toda a sua equipa técnica. O clube emitiu um comunicado onde fala num "momento difícil para ambas as partes"."A Leixões SC - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Pedro Ribeiro e restante equipa técnica para a cessação dos respetivos contratos de trabalho.Neste momento difícil para ambas as partes, agradecemos ao Pedro Ribeiro o grande profissionalismo e dedicação com que representou o Leixões SC, bem como pelo enorme caráter e humildade que demonstrou em todos os momentos. Aproveitamos para lhe desejar os maiores sucessos pessoais e profissionais, extensíveis ao Rui Valente, Rui Dias, Celso Simão, João Viana e Francisco Dias. Obrigado."